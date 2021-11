Serie B. Monza vs Como: cresce l’attesa dei tifosi

Monza e Como, distanziati in classifica da uno solo punto a vantaggio dei lariani, si affronteranno domenica all’ U-Power Stadium.

Il top di classifica non è lontano, ma in ogni caso i derby hanno un’importanza intrinseca che, anche in questo caso, contraddistingue l’attesa della partita.

I 500 biglietti messi a disposizione per gli ospiti sono volati in pochi minuti e si cercano perciò alternative.

In queste ore, la corsa dei tifosi comaschi per provare ad accaparrarsi il biglietto non ha subito soste, con l’intento di rimanere uniti per non fare venire meno il supporto.

Qualcuno ha scelto di acquistare il ticket nel settore di Curva Nord, quella accanto agli ospiti, che a questo punto dovrebbe essere anch’essa completamente occupata dai comaschi. Il prezzo, tra l’altro, è lo stesso, 12.50 euro.

Alcuni tifosi si sono invece orientati sulla parte di tribuna laterale sempre sul lato Nord – nello specifico i settori T e U – restando quindi affiancati al settore ospiti. In questo caso, il prezzo è di 25 euro. Tra l’altro, nel settore Curva Nord e tribuna laterale Nord sono disponibili anche i biglietti ridotti per gli Under 18.

C’è quindi da attendersi un’invasione di tifosi comaschi, la cui presenza allo stadio Brianteo potrebbe sfiorare il migliaio.

E si spera che lo spettacolo sarà adeguato alle aspettative.