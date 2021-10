Serie C Girone A. Il DG del Seregno Ninni Corda parla del match contro il Mantova: "Le partite con noi non durano due ore, si saranno sbagliati"

Dopo il pareggio contro il Padova la squadra di mister Mariani vuole i tre punti e non risparmia una stoccata verso gli ospiti

Prima dell'allenamento di rifinitura odierno allo stadio Ferruccio, come è ormai consuetudine consolidata, il direttore generale del Seregno Ninni Corda ha fatto il punto della situazione in vista della gara contro il Mantova, non nascondendo le insidie che aspettano la sua squadra:

“Sappiamo che sarà una partita difficile quella contro il Mantova, c’è molto rivalità, anche tra gli stessi giocatori, è naturale che abbiano il dente avvelenato per cose di campo, noi siamo pronti, quando c’è aria di battaglia.

Contro il Padova ci è mancato il 10% di fama e di cattiveria per ammazzare la gara, sappiamo che dobbiamo crescere, domani è difficile.

Il Mantova ha tanti giocatori forti come Guccioni, di grande qualità e carattere, mi dispiace di sentire delle dichiarazioni da parte loro dove dicono che con noi le partite durano due ore, abbiamo chiesto anche a Gravina ma purtroppo si sono confusi.

Vogliamo ricreare un entusiasmo importante con i tifosi portando più gente possibile allo stadio.”