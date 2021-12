Serie C Girone A. I convocati del Seregno per il match contro il Piacenza

I rientri dalle rispettive squalifiche di Bernard Aga, Iacopo Cernigoi, Ermanno Fumagalli e Kaleb Jimenez e quello di Silvano Raggio Garibaldi, fermo da quasi tre mesi per infortunio, sono le novità principali della lista dei convocati dal tecnico Alberto Mariani, in vista della trasferta di domani del Seregno a Piacenza. Gli atleti a disposizione dell’allenatore per questo match saranno in tutto ventitré.