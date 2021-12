Serie C Girone A. Il Seregno cade in casa contro il Lecco

Ferruccio di nuovo tabù per il Seregno. Nella partita più attesa della stagione dalla tifoseria, che comunque gli azzurri hanno affrontato in formazione largamente rimaneggiata e dopo una settimana a dir poco tormentata, per le vicende che ormai tutti conoscono, il Lecco si è infatti imposto 4-1, scavalcando in classifica i rivali, che sono così scesi all’undicesimo posto, con un punto di distacco dalla zona playoff e con quattro lunghezze di margine su quella playout.

La gara si è risolta nei primi 11’, con gli ospiti che sono andati a bersaglio tre volte in rapida successione, grazie a Giudici, che ha trasformato un calcio di punizione dal limite, Iocolano e Petrovic, che invece hanno risolto mischie originate da sfondamenti operati dai blucelesti sull’out di destra del loro fronte offensivo, con la retroguardia di casa in evidente difficoltà nelle chiusure.

Con la situazione ormai compromessa o quasi, i seregnesi hanno poi rialzato la testa, sfiorando la rete con Cocco, che al 17’ ha colpito un palo su punizione, Galeotafiore ed ancora Cocco, arginati da due grandi parate di Pissardo.

Nella ripresa, la generosità dei locali si è rivelata improduttiva, con il Lecco che al 25’ ha calato il poker con Celjak. Soltanto nel finale, Cortesi ha poi realizzato il gol della bandiera. Sabato 18 dicembre 2021, alle 14,30, Borghese e compagni sono attesi dalla trasferta a Piacenza.

Seregno-Lecco 1-4

Marcatori: 6’ p.t. Giudici (L), 10’ Iocolano (L), 11’ Petrovic (L); 25’ s.t. Celjak (L), 41’ Cortesi (S).

Seregno (3-5-2): Lupu; Galeotafiore, Borghese, Rossi (31’ s.t. Solcia); St Clair (38’ s.t. Cortesi), Gemignani, Mandorlini (34’ s.t. Alba), Invernizzi, Zoia; Cocco, D'Andrea. A disp.: Magnani, R. Marino, Ronci, Scognamiglio e F. Marino. All.: Mariani.

Lecco (4-4-2): Pissardo; Celjak, Merli Sala, Battistini, Sparandeo (1’ s.t. Enrici); Giudici (14’ s.t. Galli), Masini, Kraja (35’ s.t. Morosini), Zambataro; Iocolano (31’ s.t. Tordini), Petrovic (31’ s.t. Ganz). A disp.: Ndiyae, Ciancio, Lora, Marzorati, Latki, Purro e Reda. All.: Malgrati.

Arbitro: Centi di Terni.

Note: ammoniti Borghese (S), Mandorlini (S), Sparandeo (L), Giudici (L), Celjak (L), Pissardo (L) e Battistini (L). Calci d’angolo: 8-3 per il Seregno. Recuperi: 2’ p.t., 4’ s.t.