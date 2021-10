Serie C Girone A. Clamorosa notizia in casa Seregno,il presidente Davide Erba mette la squadra in vendita

Il presidente del Seregno Davide Erba ha manifestato la volontà di mettere la squadra in vendita poichè non si riconosce più in questo sport:

"In Italia non ci sono più le condizioni per fare calcio. Seregno da oggi in vendita. Lega Pro destinata alla sparizione".

In Italia non ci sono più, allo stato attuale, le condizioni per fare calcio. Continuando su questo binario la Lega Pro è prossima alla sparizione. Tantissimi imprenditori hanno già mollato il colpo, tanti altri lo stanno per fare.

Una grande parte delle società professionistiche è in mano a fondi di investimento, si sta perdendo il senso identitario di questo sport.

Gravina da un lato predica che gli azionisti del calcio sono i presidenti ma, nella realtà dei fatti, i presidenti sono solo numeri quando servono i voti, finanziatori quando servono i soldi e bancomat per pagare multe salate e fuori da ogni logica, date senza pesi e criteri.

Tutti soldi che servono per mantenere un sistema elefantiaco e con costi illogici. Evidentemente qualcuno pensa che il calcio si possa fare con i soldi del Monopoli.

Il Seregno Calcio, pertanto, è da oggi una squadra in vendita. Una squadra per andare bene in questo sistema deve essere integrata nello stesso, chiunque sia una voce fuori dal coro viene additato come un nemico, la classe arbitrale è allo sbando così come gli osservatori degli arbitri.

Tagliando continuamente fondi all'Aia hanno abbassato il livello e mortificato un'intera categoria. Mi auguro che ci sia qualcuno che voglia portare avanti questa squadra e questi ragazzi, possibilmente un seregnese. Dopo 43 anni io l'ho riportata tra i professionisti ma in questo contesto non ho più la voglia di combattere contro i mulini a vento".