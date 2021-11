Serie C Girone A. Primo confronto diretto nella storia tra Seregno e Sudtirol

Serie C

Il match in programma domenica 14 novembre 2021, alle 14,30, allo stadio Ferruccio, sarà il primo confronto diretto nella storia tra Seregno e Sudtirol.

Gli altoatesini arriveranno in Brianza forti di un dominio fin qui assoluto nel girone A del campionato di serie C, scandito da dieci vittorie e tre pareggi, con appena due reti al passivo.

Proprio mercoledì scorso, nel completamento a Legnago dell’incontro che era stato sospeso in precedenza, la capolista, che vanta al momento 6 punti di margine su Padova e FeralpiSalò, ha visto interrompersi la lunga striscia di inviolabilità della sua porta, che si protraeva addirittura dal 4 settembre e che, alla fine, ha superato la soglia dei mille minuti.

La formazione è allenata da Ivan Javorcic, croato, fino alla passata stagione alla guida della Pro Patria.

Il Seregno arriva dalla vittoria contro il Legnago ma la situazione in società non è tra le più calme data la decisione del presidente Erba di mettere in vendita la società.