Serie C Girone A. Il Seregno cade contro la Virtus Verona e ottiene la seconda sconfitta consecutiva

Mercoledì 20 ottobre 2021, ore 18, stadio “Ferruccio” di Seregno. Decima giornata del girone A del campionato di serie C.

Seconda sconfitta consecutiva per il Seregno, superato in casa 3-1 dalla Virtus Verona, che ha così raggiunto i rivali a quota nove punti in classifica, sul limitare della zona playout.

La gara, dopo una buona partenza dei padroni di casa, culminata al 13’ con il palo colpito su punizione da Signorile, ha conosciuto la sua svolta determinante 3’ più tardi, quando Jimenez ha rimediato il secondo cartellino giallo della sua serata, per un fallo scaturito da un errato controllo di palla, seguito da una timida scivolata, ed ha così lasciato i suoi in inferiorità numerica.

La decisione dell’arbitro Frascaro di Firenze, in una situazione in cui il numero 20 azzurro è sembrato più ingenuo e sfortunato che colpevole, ha molto irritato i brianzoli ed ha costituito il vertice di una direzione che, per utilizzare un eufemismo, è piaciuta poco.

I veneti si sono quindi imposti grazie alle reti di Pittarello al 24’ della prima frazione, al rigore trasformato da Danti al 22’ della ripresa ed al contropiede finalizzato da Metlika 13’ dopo, mentre il momentaneo pareggio dei locali, 8’ dopo l’intervallo, lo ha firmato con un colpo di testa Cocco.

Ora il Seregno è atteso domenica 24 ottobre, alle 17,30, dalla trasferta a Gorgonzola contro l’AlbinoLeffe.

