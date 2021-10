Serie C Girone A. Il Renate acquista con contratto annuale con il difensore Luca Tedeschi

Arriva un difensore centrale di grande esperienza per mister Cevoli, quasi 350 presenze in carriera tra Serie B e Serie C

La società A.C. Renate, in data odierna comunica di aver aggiunto all’organico della Prima Squadra il calciatore Luca Tedeschi. Nato a Bologna il 27 febbraio 1987, è un difensore centrale di grande esperienza, capace di collezionare quasi 350 presenze in carriera tra Serie B e Serie C. Nel suo lungo percorso risaltano le esperienze con le casacche di Catania, Crotone, Cremonese, Ternana e soprattutto Cosenza.

Nell’ultimo biennio ha indossato la maglia della Carrarese.

A Luca, che ha siglato un contratto annuale con le pantere, va il nostro benvenuto ed un sentito in bocca al lupo per questa nuova esperienza in Serie C.

Fonte: A.C Renate