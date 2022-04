Un sorriso che vale tre punti per la Vis Nova Giussano

Serviva una vittoria ed è arrivata sul difficile campo dell'Arconatese. Così la Vis Nova Giussano ha tirato un sospiro di sollievo e ha guadagnato punti fondamentali per la classifica, anche se ancora in zona playout. Tre punti che hanno la firma di Mancosu che segna il gol vittoria nella prima frazione di gioco al minuto 37. L’azione del gol parte da Cazzaniga su sovrapposizione di Molteni che permette a Mancosu di avere sui piedi una palla importante e con un grande rasoterra insacca la rete avversaria. Nella ripresa i milanesi spingono sull’acceleratore e nel primo quarto d’ora mettono in difficoltà la difesa brianzola. Prima Mancosu e poi Bartoli salvano sulla linea di porta due pericolosi tiri, poi Ferrara mette le mani sul tiro di Longo. Una gara equilibrata, anche se l’Arconatese ha messo in mostra tutta la sua fisicità. Vis Nova che ora si porta a 31 punti.