A Bonseri risponde Confalonieri. La Leon pareggia contro la Virtus CiseranoBergamo

Dopo la sosta per il torneo di Viareggio si torna a giocare e la Leon Arena è tornata a riempirsi con numerosi tifosi sugli spalti. È andata in scena una bella sfida tra i padroni di casa di Vimercate e la Virtus CiseranoBergamo, una gara intensa e con diverse occasioni da entrambe le parti soprattutto nella prima frazione di gioco.

La Leon passa in vantaggio con il rigore segnato da Bonseri al 24'. Il capitano con freddezza spiazza Colleoni sul secondo palo e porta in avanti la propria squadra. I ragazzi di Motta sembrano essersi caricati e provano a riportarsi in avanti con un bellissimo uno-due tra Bonseri e Citterio, ma la difesa bergamasca riesce comunque ad allontanare. Spinge la Leon e la Virtus è in netta difficoltà. Ma ecco che nel finale della prima frazione pareggia i conti la Virtus. Da rimessa laterale Confalonieri lancia Bardelloni in area, Martignoni esce e tocca l’attaccante avversario, il direttore di gara indica il dischetto. A battere va Confalonieri che non sbaglia e pareggia i conti.

Al rientro in campo la Virtus parte molto aggressiva e prova in tutti i modi a trovare la rete del vantaggio. Al 17' dai trenta metri Selvatico batte una punizione pericolosa: prima di tutti colpisce di testa Bertoli, il suo pallone prende in pieno la traversa, mettendo un brivido alla porta di Martignoni. Al minuto 40 la gara sembra subire una nuova svolta: lancio lungo di Caferri per Paparella che in velocità passa e supera Del Carro che lo mette a terra in area. L'arbitro indica il dischetto. Dagli undici metri va Bonseri che sbaglia, Colleoni indovina, si allunga e mette la manona evitando il vantaggio della Leon. La gara si chiude poco dopo.

Leon sempre ultima a quota 23 punti.