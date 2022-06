AC Monza, che il sogno abbia inizio: al via la campagna abbonamenti

Dopo le tante emozioni dei playoff, dopo i festeggiamenti per il passaggio dell'AC Monza in seria A è ora di pensare al prossimo campionato. Come annunciato anche nella pagina Facebook ufficiale della squadra, tra poco partirà la campagna abbonamenti che sarà divisa in tre fasi, a partire dal 26 giugno. Priorità agli abbonati nella stagione 2019/2020, a seguire i soci degli AC Monza Club ufficiali e poi il 30 giugno la vendita libera (qui tutti gli orari e le informazioni utili).

La verà novità di quest'anno sarà però quella dell'utilizzo della AC Monza Card, senza la quale sarà impossibile accedere alla campagna abbonamenti.

Cosa è l'AC Monza Card

AC Monza Card è la tessera su cui verrà caricato l’abbonamento 2022-23 ed è lo strumento che permetterà di aprire il tornello dello stadio. Di conseguenza, l’AC Monza Card è necessaria per poter acquistare l’abbonamento delle gare casalinghe dell’AC Monza all’U-Power Stadium nella stagione 2022-23.

Inoltre, la card sarà indispensabile per poter acquistare i biglietti per le trasferte del Monza qualora ci fossero limitazioni imposte dalle autorità competenti.

Oltre all’acquisto dell’abbonamento, in futuro l’AC Monza Card permetterà di accedere a tantissimi servizi per vivere a 360 gradi la grande famiglia biancorossa e per rendere unica l’esperienza del tifoso.

Come ottenere l'AC Monza Card

L’AC Monza Card potrà essere richiesta a partire dal 21 giugno 2022 ONLINE sul sito Vivaticket seguendo la seguente procedura:

- Collegarsi alla piattaforma Vivaticket cliccando qui

- Inserire dati anagrafici e di residenza

- Allegare una foto del viso digitalizzata, in formato sia jpg o png, di dimensione minima 600x600 pixel e non superiore a 4MB.

La foto deve essere lo stesso tipo che si usa per i documenti di identità quindi con uno sfondo neutro (es. bianco) e non devono essere indossati accessori come occhiali da sole, sciarpe, cappelli. Non bisogna sorridere o fare smorfie: è una foto ufficiale che serve al riconoscimento del tifoso. Se verrà caricata una foto di dimensioni superiori a 600x600 pixel, avrai la possibilità di ritagliarla per centrare il volto.

Nel caso in cui i dati personali forniti risultassero non veri e/o la fotografia non fosse conforme ai requisiti richiesti, la Tessera non verrà prodotta e sarete contattati per fornire i dati corretti.

Come si usa l'Ac Monza Card

Dopo l’acquisto si riceverà immediatamente via mail una Card provvisoria, che consentirà comunque di usufruire di tutti i servizi come l’acquisto dell’abbonamento e l’ingresso allo stadio.

Sarà possibile scegliere l’invio della tessera AC Monza Card a domicilio con spese di spedizione a proprio carico e tempi di spedizione compresi tra i 25 e i 30 giorni, che potrebbero subire variazioni a causa dell’elevata richiesta iniziale.

In alternativa, si potrà richiedere il ritiro presso la biglietteria dell’U-Power Stadium nei tempi e nelle modalità che verranno comunicate in seguito. Per poter ritirare la tessera sarà obbligatorio presentarsi con la stampa della mail riportante il codice identificativo e un documento di identità in corso di validità.

Per qualsiasi dubbio o ulteriore informazione consultate la pagina ufficiale del Club.