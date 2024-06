AC Monza e LaPresse insieme, in Italia e nel mondo

“AC Monza e agenzia LaPresse comunicano di aver siglato un accordo di distribuzione fotografica per la stagione 2024-2025.

LaPresse è una delle principali agenzie di informazione e tra i multimedia content provider italiani il più internazionale. Riconoscibile per completezza e tempestività, è specializzata nella fornitura di informazioni aggiornate in real time in formato testo, foto e video, fruibili su tutte le diverse piattaforme in Italia e nel mondo.

LaPresse è tra i leader di mercato, con il più alto numero di editori e broadcast abbonati a titolo oneroso ai propri flussi di informazione.

Sul territorio nazionale sono 12 le sedi, tra cui Milano (Headquarter), Roma e Torino, e 15 all'estero: New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong.

La partnership tra AC Monza e LaPresse è volta a garantire la massima penetrazione per i contenuti fotografici biancorossi.

Un'occasione per sviluppare ancor di più il brand awareness di AC Monza e raggiungere grazie allo storytelling visivo i mercati internazionali e nuove opportunità di engagement.”

(Comunicato Monza)