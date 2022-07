Alberto Pignat è un nuovo giocatore del Seregno

Mercato in fibrillazione in casa Seregno, con l’innesto di un giocatore di grande esperienza e qualità come Alberto Pignat, centrocampista classe ’94, ex Piacenza e Venezia, tra le tante.

Il comunicato del club:



“Colpaccio Seregno, Pignat Alberto.

Arrivato a Fanano nel Modenese subito a disposizione di Mr.Lanzaro.

Centrocampista Classe 1994, in passato ha vestito le maglie di Piacenza, Venezia, Arzignano Valchiampo, Luparense, Campodarsego, Matelica, Crema, Cjarlins Muzane.”