Alessio Pinotti è un nuovo giocatore della Folgore Caratese

La Folgore Caratese continua a pensare al mercato e rinforza ulteriormente una rosa molto competitiva, con l’innesto dell’attaccante Alessio Pinotti.

Il comunicato del club:

“La Folgore Caratese comunica di aver ingaggiato per la stagione sportiva 2022/23, l'attaccante Alessio Pinotti, nato a Busto Arsizio il 6 marzo 2003, nell'ultima parte della scorsa stagione in forza alla Primavera del Monza.

Attaccante veloce, dal destro naturale, è alto 187 cm e in passato ha militato nella Spal e nel Novara. Proprio con i piemontesi, allenati da Simone Banchieri fa il debutto in Serie C nel derby contro il Gozzano (25^ giornata, 9/2/2020) e segna il gol del definitivo 4-1 per gli azzurri, il primo nei professionisti. Poi il passaggio alla Primavera della Spal che gli vale anche le attenzioni di Josep Clotet: l'allenatore degli estensi infatti lo convoca per il ritiro con la prima squadra (Serie B ) potendone apprezzare classe e rapidità di esecuzione realizzativa sotto rete. Il resto è storia recente con la Primavera 2 del Monza, formazione con cui ha confermato le sue indubbie qualità fisiche e tecniche.

Punta centrale e di movimento, alla Folgore Caratese avrà la possibilità di crescere ulteriormente alla corte di mister Giuliano Melosi.

Pinotti, infine, ha debuttato il 13 agosto 2021 con la maglia della Nazionale U19 in Italia-Albania, partita amichevole vinta dagli Azzurrini 1-0.”