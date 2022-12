Ultima amichevole del 2022 per AC Monza: la squadra di Raffaele Palladino affronterà il Torino FC all’U-Power Stadium, mercoledì 28 dicembre alle ore 16.00.

La gara, che si giocherà sette giorni prima del ritorno in campo in campionato, sarà trasmessa in diretta tv su Italia 1.

(Comunicato Monza)