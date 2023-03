Una cinica Ardor Lazzate batte in trasferta il Gavirate

Nella 26esima giornata del campionato di Eccellenza Girone A, l’Ardor Lazzate vince in casa del Gavirate con il risultato di 0 a 2.

Nel primo tempo partono forte i gialloblù che al 14’, dopo un iniziale equilibrio, provano a partire in contropiede con Bianchi che col mancino lancia verso il centro dove Corona, il giocatore a tu per tu con Menegon cerca un passaggio per il compagno sulla destra stoppato dall’intervento di Fossati.

Nel secondo tempo, passano solo 15 minuti e gli ospiti si procurano un calcio di rigore calciato poi magistralmente da Menegon, che calcia forte e centrale.

All’85 arriva il raddoppio: gran giocata sull’out di sinistra di Corona che entra in area e serve all’indietro Bangu che stoppa col destro e con una rasoiata batte un incolpevole Menegon.