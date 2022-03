L'Ardor Lazzate beffa la Castanese al 93'

Squadra in casa

Squadra in casa Ardor Lazzate

Nella 27esima giornata del campionato di Eccellenza Girone A, l’Ardor Lazzate beffa nel recupero la Castanese e porta a casa un punto importantissimo in chiave playoff.

I padroni di casa, dopo un inizio molto equilibrato, sono andati avanti al minuto 31 con Artaria, bravo a sfruttare una disattenzione difensiva avversaria con un bel tiro dal limite dell'area.

I neroverdi però non ci stanno e si buttano in attacco, tanto che al 52’, Sorrentino trova l’1 a 1, rimettendo in carreggiata i suoi.

I ragazzi di mister Garavaglia spingono alla ricerca dei tre punti e al 63’ l’arbitro fischia un calcio di rigore che il solito Gibellini non sbaglia, spiazzando completamente il portiere.

Quando la gara sembra ormai volgere al termine, i brianzoli, ribaltano i pronostici con Bertani, che al 93’ segna e fa esplodere di gioia tutta la tifoseria.