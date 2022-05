L'Ardor Lazzate piange la prematura scomparsa di Maurizio Citati

Come un fulmine a ciel sereno. Maurizio, all’improvviso, è volato in cielo. E lascia un vuoto enorme in tutti noi: sincero, generoso, buono come il pane. Uno degli artefici delle recenti opere di ristrutturazione del Centro Sportivo, ha contribuito per anni alla causa Gialloblù mettendosi a disposizione sotto qualsiasi veste. In cucina, al bar, in campo, negli spogliatoi. Ovunque. Ex dirigente accompagnatore, Mauri, come lo chiamavano tutti, era soprattutto un nostro grandissimo amico.

Una di quelle persone che ti entrano nel cuore e sono destinate a restarci per l’eternità. Uno di cui non puoi fare a meno. Un vero Uomo Ardor che, ne siamo certi, ci mancherà tantissimo.