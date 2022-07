Atalanta Bergamasca Calcio Primavera-Renate finisce 1 a 0

Serie C

Serie C Girone A

Nella prima amichevole stagionale, il Renate esce sconfitto nel match contro l'Atalanta Bergamasca Calcio Primavera con il risultato di 1 a 0.

Il racconto della società sui propri canali social:

"Il primo test della stagione combacia con un k.o. di misura per le pantere, piegate dall'Atalanta Bergamasca Calcio Primavera (1-0). Dopo nove sedute di allenamento in cinque giorni, per di più sotto un caldo asfissiante, era impossibile chiedere di più ai ragazzi di mister Andrea Dossena, consapevoli di essere solo al principio di un percorso molto lungo e laborioso.

Le pantere hanno avuto una buona mole di occasioni per sbloccarla, specie nella ripresa sull'asse Ghezzi-Maistrello, ma a decidere la contesa ci ha pensato Vavassori per gli orobici. Il lavoro non si ferma: domattina allenamento, altra doppia seduta nella giornata di domenica, quindi seconda sfida di pre campionato lunedì pomeriggio, al Centro Sportivo "Monzello" contro AC Monza (ore 17.30, diretta Sportitalia)."