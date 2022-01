Mister Stroppa guarda il bicchiere mezzo pieno nella sconfitta del suo Monza: "La squadra ha saputo soffrire insieme"

Nel recupero infrasettimanale di Serie B, il Monza va KO in trasferta a Benevento, in una gara molto sfortunata dove gli ospiti sono rimasti in 9 uomini per più di un tempo di gioco.

A fine partita Mister Stroppa si è dimostrato dispiaciuto per gli errori tecnici e tattici dei suoi giocatori e alla nostra domanda "Cosa salva di questa sfortunata serata?" ha risposto:

"Ai ragazzi a fine primo tempo ho chiesto di essere il più equilibrati possibili, di non perdere la testa. Credo che, tutto sommato, nel secondo tempo, anche se è difficile da commentare a livello tecnico, la squadra ha soffertto insieme, ha accorciato le distanze, è riuscita a fare il 3 a 2.

Sono piccole cose che danno anche un senso a non buttare all'aria una prestazione che è vero che non era positiva ma che poteva finire molto ma molto peggio."