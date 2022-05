Antivigilia di Monza-Brescia con allenamento mattutino a Monzello per i biancorossi che alle 10.30 si sono ritrovati in campo per attivazione motoria ed esercitazioni tecniche. A seguire possessi palla e partitella.

Sabato, 21 maggio, in mattinata è prevista la rifinitura della vigilia della semifinale playoff di ritorno col Brescia, in programma domenica 22 maggio alle 21 all'U-Power Stadium.