Bene la Leon che passa il turno. Il Muggiò esce agli ottavi

Mercoledì sera dedicato alla Coppa Italia di Eccellenza e Promozione quello in programma ieri 12 ottobre. Si parte con le gare secche, ad eliminazione diretta, dove in caso di parità si andrà direttamente ai calci di rigore.

Per quanto riguarda l’Eccellenza si sono giocati gli ottavi e sono state ben due le formazioni monzesi impegnate in questa importante sfida: Leon e Muggió, entrambe tra le mura amiche, in virtù del sorteggio favorevole. Gli orange di Vimercate hanno ospitato alla Leon Arena la Vis Nova Giussano. Proprio la Leon nei giorni scorsi ha ufficializzato l’arrivo di Paolo Quartuccio. Il tecnico vanta una buona esperienza: ha allenato il Lumezzane in Lega Pro, il Trento in Serie D, ha vinto il campionato di Promozione. Insomma una serata perfetta per i leoni di Vimercate visto che hanno trionfato 3-2 grazie alla tripletta messa a segno dal capitano Mattia Bonseri e sono volati ai quarti di finale.

Nell'altra gara il Muggiò cade 4-0 contro la Tritium e saluta definitivamente la competizione. La gara ssi è chiusa nel primo tempo: apre al 16’ Valente, raddoppia al 32’ Barzago, cala il tris Vaglio e al 46' arriva il poker di Schingo.