Berlusconi spiazza tutti i tifosi, pronti 150 milioni per il mercato

Non smette mai di sorprendere il presidente del Monza Silvio Berlusconi, che dopo aver dichiarato: “Ora vinciamo la Serie A e andiamo in Europa", sembra sempre più intenzionato a puntare in alto con la sua squadra.

Secondo TMW, l’ex numero 1 del Milan, vuole investire circa 150 milioni per il calciomercato in corso, una cifra davvero importante, soprattutto per una neopromossa.

Dopo Candreva, infatti, la società brianzola ha intenzione di trattare con Andrea Belotti, in scadenza con il Torino:

“La storia di Andrea Belotti è veritiera, anche se sarà Galliani in prima persona a occuparsene. La sensazione è che la speranza di ritornare ai massimi livelli come ultima sfida della propria carriera calcistica può andare d'accordo con l'avere una squadra competitiva anche in A. Destro può essere un'alternativa ma non è considerato come il principale obiettivo, l'idea è cercare di avere più soluzioni ovunque.”