Davide Bernacchi, Yuri Giugno e Enkel Hyka sono nuovi giocatori della Folgore Caratese

La Folgore Caratese continua a stupire tutti con un mercato fatto di grandi colpi, un mix di gioventù ed esperienza che rende molto soddisfatto mister Melosi.

Il comunicato del club:



“L'US Folgore Caratese comunica di aver tesserato tre nuovi calciatori, già a disposizione di mister Giuliano Melosi.

Si tratta di Davide Bernacchi, Yuri Giugno e Enkel Hyka.

Davide Bernacchi, è un difensore centrale, ma all'occorrenza può essere impiegato sulla fascia destra. E' nato il 6 gennaio 2002, ha militato nei settori giovanili di Cagliari e del Monza. Con brianzoli ha assaporato l'emozione della Serie C, andando in panchina con la prima squadra in occasione di Monza-Gozzano (1-0 del 23 ottobre 2019). Nell'ultima stagione ha militato in Serie D con il Brianza Olginatese, collezionando 19 presenze.

Yuri Giugno, è giocatore duttile. Da centrocampista può impostare il gioco perché palla tra i piedi ha molta confidenza e se viene impiegato sulla fascia è giocatore di movimento e rapido negli insierimenti. Sulla destra può ricoprire anche il ruolo di terzino. Nato il 5 luglio del 2001 nell'ultima stagione ha acquisito esperienza in Serie con l'Ac Leon, la squadra di Vimercate con cui è sceso in campo per 19 volte. Nel suo passato anche l'approdo alla Castellanzese in serie D nella stagione 2019/20 segnando il suo unico gol in quarta serie proprio alla Folgore Caratese nel match vinto dalla formazione azzurra per 2-1. Brianzoli in avanti 2-0 con le reti di Bartulovic al 5' e di Di Stefano al 92', poi al 93' il gol di Giugno con un bel destro da applausi. E' cresciuto nelle giovanili del Novara.

Enkel Hyka è un attaccante di razza, il classe 2003 veneto e di origini albanesi, si mette in evidenza nella Liventina. Il Novara lo nota subito, lo acquista e conferma quanto buono si diceva sul suo conto. Dopo un anno va ad Avezzano in Eccellenza facendo capire a tutti di essere un giocatore da ben altre categorie. Detto fatto, perché sul giovane attaccante mette gli occhi la Viterbese che decide, nella scorsa estate di investire su di lui. Scelta giusta perché nel campionato Primavera 3 segna 15 gol in 12 presenze e per 10 volte nel corso della stagione va in panchina con la prima squadra in Serie C, assaporando l'emozione di respirare l'aria dei professionisti. In questa calda estate si è presentata l'opportunità di poter giocare nella Folgore Caratese, Enkel ha subito accettato. Una nuova sfida, da vincere.”