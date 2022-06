Bloccata la trattativa tra Monza e Inter per Pirola e Pinamonti

Si blocca la trattiva che sembrava ormai quasi definita tra il Monza e l’Inter per gli arrivi di Pirola e Pinamonti in terra brianzola.

Adriano Galliani non ha intenzione di offrire più di 5 milioni per il difensore mentre i neroazzurri non vogliono scendere sotto i 7, per questo motivo potrebbe essere plausibile un prestito secco.

Per l’attaccante nell’ultima stagione in prestito all’Empoli, l’accordo era già stato trovato per una cifra intorno ai 18 milioni ma il giocatore non sembra convinto della destinazione.