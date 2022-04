Cade ancora la Leon: sono ben cinque i gol subiti dal Villa Valle

Nella trasferta bergamasca contro il Villa Valle la Leon non riesce a trovare una reazione e subisce ben cinque reti. I bergamaschi gestiscono il gioco fin dai primi minuti della gara e segnano ben tre reti nella prima frazione. Al rientro in campo sono poche le occasioni per la Leon che fatica e chiude la gara con il risultato finale di 5-0 per i bergamaschi.

La prima frazione si chiude con tre gol di vantaggio firmati da Martini, Sanseverino e Maritato (su calcio di rigore). Nella seconda frazione ad arrotondare il risultato ci pensano Martini, con una doppietta, e Susso. Per la Leon, ora, la situazione diventa sempre più difficile e nelle ultime gare dovra provare a cercare di ottenere più punti possibili.

Sconfitta pesante che lascia, ancora, la Leon a quota 23 punti.