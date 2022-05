Cavenago, una sconfitta che non fa male. I giallorossi si preparano all'ultima giornata di campionato

Una sconfitta indolore, si può deifinire così, quella che ha subito il Cavenago in casa del Lissone. 4-0 dice il risultato finale, sì una sconfitta pesante se andiamo a vedere nel dettaglio, ma i giallorossi comunque sono ormai salvi e non rischiano assolutamente nulla. Naturalmente nell'ultima gara in programma dovranno cercare di trovare le giuste motivazioni per trovare una vittoria, visto che arrivano i milanesi della Cob91 che sono a rischio retrocessione.

Ecco la classifica del girone B alla penultima giornata:

Muggiò 67

Alta Brianza 64

Arcellasco 59

Cinisello 57

Olimpiagrenta 45

Lissone 43

Casati Arcore 43

Sondrio 40

Concorezzese 40

Cavenago 39

ColicoDerviese 30

Olgiate Aurora 30

Vibe Ronchese 28

Cob 91 21

Arcadia Dolzago 20

Barzago 18