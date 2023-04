Colpaccio ad Arzignano, il Renate si qualifica ai playoff

Colpaccio esterno del Renate in questo turno che batte 3-2 l'Arzignano e conquista l'accesso matematico ai playoff.

La gara si mette subito bene grazie al gol di Sorrentino dopo appena 6'. I padroni di casa non ci stanno e pareggiano poco dopo con Fantacci. Al minuti 27 è la volta di Angeli che riporta in vantaggio gli ospiti.

Ancora un gol a testa nella ripresa: prima Malotti, al 26', concretizza un calcio di rigore e rimette tutto in equilibrio, poi Antoniazzi al 41' non si fa pregare troppo quando deve fissare il punteggio sul 3-2 regalando tre punti d'oro ai suoi.

IL TABELLINO

ARZIGNANO – RENATE 2-3

ARZIGNANO (4-3-1-2): Saio; Cariolato, Milillo, Molnar, Lattanzio (38′ st Nannini); Barba (24′ st Antoniazzi), Casini (24′ st Bordo), Fantacci; Belcastro (15′ st Lunghi); Grandolfo (15′ st Fyda). A disposizione: Morello, Pigozzo, Bonetto, Cester, Davi, Gemignani, Nchama, Parigi. All. Bianchini

RENATE (4-3-3): Furlanetto; Marano (27′ st Menna), Silva, Angeli, Possenti; Baldassin, Esposito, Nelli (11′ st Gavazzi); Malotti (27′ st Ghezzi, 34′ st Saporetti), Nepi (34′ st Anastasia), Sorrentino. A disposizione: Drago, Ciarmoli, Squizzato, Simonetti. All. Dossena

ARBITRO: Iannello di Messina (Ass. 1 Linari di Firenze – Ass. 2 Rignanese di Rimini; IV° Uff. Piccolo di Pordenone)

MARCATORI: 6′ Sorrentino (R), 8′ Fantacci (A), 27′ Angeli (R); 26′ st Malotti (R), 41′ st Antoniazzi (A)

NOTE: nessun espulso, ammoniti Fantacci, Barba, Molnar, Milillo (A), Nelli, Furlanetto, Gavazzi, Menna (R). Calci d’angolo: 5-5. Recupero concesso: 1′ pt + 7′ st.