Promozione - Colpo esterno Base 96, Baranzatese ko

Il Base 96 passa meritatamente a Baranzate ed esclude, almeno per il momento, i ragazzi di Fratto dai playoff. La squadra di Varaldi può esultare doppiamente anche per la vittoria del Casteggio che sabato sera ha vinto la finale di Coppa Italia Promozione: se i pavesi mantengono il primo posto in campionato, si libera un ulteriore slot per salire in Eccellenza per le squadre che vinceranno i playoff. Copione capovolto rispetto all’andata, coi padroni di casa che provano a comandare il gioco e i brianzoli che aspettano e verticalizzano appena conquistata palla. A sbloccare la sfida è un gol di Marinoni di testa su corner. A metà primo tempo episodio contestato dai milanesi: Carraro, già ammonito, ferma una ripartenza ma non riceve il secondo cartellino giallo. Gli ospiti si rendono pericolosi in più di una circostanza e Cazzaniga coglie il palo su calcio di punizione. A inizio ripresa l’Arienti gialloblù commette fallo in area concedendo un calcio di rigore, che Cazzaniga non trasforma calciandolo a lato. Il numero 10 però si riscatta al 79’ realizzando il gol che chiude di fatto i giochi. La reazione dei locali produce un gran tiro di Ruggeri su cui Porro si supera mandando la palla a sbattere contro la traversa. Nel finale espulsione ingenua di Ricci per somma di ammonizioni.

IL TABELLINO

Baranzatese-Base 96 0-2 (0-1)

Baranzatese: Musitano, Perani D., Calì (5’ st Formato, 39’ st Peduto), Capelli (5’ st Garcea), Ricci, Arienti (5’ st Raffaele), Messaoudi, Battaglia (25’ st Smaku), Ruggeri, Stoica, Dell’Anna. A disposizione: Englaro, Perani A., Fedele, Guastone. Allenatore: Fratto.

Base 96: Porro, Cappanera, Locatelli, Carraro (15’ st Indelicato), Villa, Arienti, Cesana (25’ st Cutuli), Rossi, Marinoni (48’ st Staffoni), Cazzaniga (41’ st Scilingo), Riboldi (22’ st Giuliani). A disposizione: Tomasello, Greco, Carlone, Severino. Allenatore: Varaldi.

Arbitro: Nicosia di Cinisello Balsamo (Ferretti e Carbonoli di Varese).

Marcatori: pt: 9’ Marinoni (Bas); st: 34’ Cazzaniga (Bas).

Note: giornata serena, campo in buone condizioni. Espulso: Ricci (Bar) per somma di ammonizioni. Ammoniti: Calì (Bar), Ricci (Bar), Arienti (Bar), Raffaele (Bar), Ruggeri (Bar), Stoica (Bar), Messaoudi (Bar), Carraro (Bas), Cappanera (Bas), Cutuli (Bas), Porro (Bas).