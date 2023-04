Come acquistare i biglietti di Inter-Monza

L’ AC Monza informa che sono disponibili i biglietti riservati ai tifosi ospiti che vorranno assistere alla 30^ giornata di Campionato Serie A Tim, Inter - Monza, in programma sabato 15 aprile alle ore 20:45 allo stadio San Siro.

PREZZI

Terzo anello blu

Intero ospiti Monza: € 10,00 (escluse le commissioni di servizio)

MODALITA' DI VENDITA

Sarà possibile acquistare il tagliando d'ingresso entro le ore 19.00 di venerdì 14 aprile attraverso i seguenti canali:

- ONLINE sul sito di Vivaticket - CLICCA QUI

- Presso i punti vendita di Vivaticket - CLICCA QUI per trovare il più vicino

NB: SI RICORDA CHE NON SARA' POSSIBILE ACQUISTARE IL BIGLIETTO PER IL SETTORE OSPITI IL GIORNO DELLA PARTITA NE ONLINE NE PRESSO LE BIGLIETTERIE DELLO STADIO.

PARCHEGGI

Per accedere al parcheggio del settore ospiti è necessario acquistare in anticipo il ticket del parcheggio CLICCANDO QUI

INFORMAZIONI UTILI

Per accedere allo stadio sarà necessario passare dal parcheggio ospiti (via Federico Tesio vicino Via Harar), dove verranno svolte le attività di filtraggio.

E' possibile effettuare una sola volta il cambio nominativo dei biglietti.

(Comunicato Monza)