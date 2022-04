I convocati della Folgore Caratese per il big match contro il Brusaporto

Dopo un periodo negativo, la Folgore Caratese è tornata a vincere in un derby di altissimo livello contro la Vis Nova Giussano.

Ora i ragazzi di mister Longo dovranno provare ad allungare la striscia positiva nel turno infrasettimanale contro il Brusaporto, in uno scontro diretto per il vertice della classifica, dato che gli avversari sono secondi con un solo punto in più.

I convocati del match: