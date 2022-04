Sono venticinque i giocatori con i quali il Seregno affronterà la trasferta che domani, alle 17,30, a Gorgonzola, lo opporrà alla Giana Erminio. In assenza di squalifiche, i soli forfait sono quelli dei giocatori infortunati o comunque in via di ripresa, come Roberto Ferrari, Emanuele Pozzoli e Sergio Uyi.