I convocati di mister Stroppa per Pisa-Monza

Al termine della rifinitura svolta in mattinata a Monzello, Mister Stroppa ha convocato tutta la rosa per la finale di ritorno dei playoff di Serie B Pisa-Monza, in programma domenica 29 maggio alle 20.30 all' Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa, con diretta tv su Helbiz Media, Sky Sport e Dazn.

Di seguito la lista completa:

1 Lamanna, 2 Donati, 4 Mazzitelli, 5 Caldirola, 7 Machin, 8 Barberis, 9 Gytkjaer, 10 Valoti, 11 Mancuso, 12 Sommariva, 13 Pedro Pereira, 16 Di Gregorio, 18 Bettella, 19 Favilli, 20 Siatounis, 21 Ramirez, 22 Rubbi, 23 Scozzarella, 26 Antov, 28 Colpani, 29 Paletta, 30 Carlos Augusto, 31 Sampirisi, 33 Brescianini, 34 Marrone, 47 Mota Carvalho, 77 D'Alessandro, 79 Molina, 80 Vignato, 84 Ciurria, 98 Pirola.