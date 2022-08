Coppa Italia Eccellenza: Muggiò, un pareggio anche nella seconda giornata

Squadra in casa

Squadra in casa Muggiò

A Sesto San Giovanni, nella seconda giornata di Coppa Italia Eccellenza, il Muggiò ha trovato un altro pareggio. Questa volta contro la Trevigliese: il gol di Colleoni, attaccante biancoceleste, alla mezzora della ripresa su cui arriva l'immediato pareggio di Mair su calcio di rigore. I brianzoli disputano una buona gara e chiudono questa prima parte di competizione da imbattuti contro un altro difficile avversario.

La qualificazione al prossimo turno verrà dunque decisa dal terzo match del triangolare, in programma mercoledì 14 settembre quando la Trevigliese ospiterà lo Zingonia Verdellino: dato il 2-2 maturato nel primo match fra Zingonia e Muggiò, i ragazzi di mister Natobuono dovranno attendere e sperare in un pareggio 0-0 per accedere agli ottavi di finale.