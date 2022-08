Coppa Italia Eccellenza: Vince la Vis Nova Giussano

Squadra in casa

Squadra in casa Vis Nova Giussano

Ancora un'ottima gara per la Vis Nova Giussano che, nella seconda giornata di Coppa Italia Eccellenza, ottiene una vittoria contro la Cisanese. Tra le mura dello Stadio Stefano Borgonovo le lucertole brianzole battono i bergamaschi per 2-0 e si avvicinano sempre di più al passaggio del turno, anche se sarà ancora tutto da decidere visto che la diretta concorrente per l'accesso alle fasi successive è la Brianza Olginatese.

Per la squadra guidata da mister Mastrolonardo i tre punti sono arrivati grazie alle reti segnate nel primo e secondo tempo: prima a segno al 40' Salvatore Catta e poi al 6'st del secondo tempo Mancosu.

Tra quattordici giorni, precisamente il 14 settembre, ci sarà una finale proprio contro i cugini della la Brianza Olginatese, anche loro a punteggio pieno dopo la vittoria per 2-1 sui comaschi dell'Altabrianza Tavernerio.