Coppa Italia, Palladino è pronto per la sfida contro la Juventus

Settimana intensa per la formazione brianzola del Monza che stasera sarà impegnata nella sfida di Coppa Italia, valida per l'accesso ai quarti di finale, contro la Juventus di Massimiliano Allegri. La squadra biancorossa arriva da un ottimo momento in campionato: prima il pareggio con l'Inter e poi la vittoria contro la Cremonese in trasferta, insomma nel giro di pochi giorni si è portata a casa 3 punti che l'hanno ulteriormente avvicinata alla decima posizione, che dista solo due lunghezze. La Coppa Italia è un traguardo importante e chi tra le due compagini riuscirà a trionfare accederà di diritto ai quarti di finale, dove affronteranno la vincente tra Lazio e Bologna.

Ma quale sarà la formazione che metterà in campo Palladino per la sfida contro i bianconeri? Tra i pali dovrebbe esserci la conferma di Cragno, mentre in difesa Caldirola insieme a Marlon e Carboni. Nel reparto di centrocampo Ranocchia e Valoti, supportati da Carlos Augusto e Ferrarini. Davanti insieme a Gytkjaer ci saranno probabilmente Ciurria e D'Alessandro.

Queste le parole del mister del Monza in conferenza stampa: "Devo dire che ho un grande gruppo di ragazzi. Quando vanno in campo, dal primo all’ultimo mettono sempre il massimo, sono sereno e so benissimo che la forza di questo Monza è quella di essere un gruppo eccezionale. Dobbiamo entrare convinti e goderci al massimo questo momento e coltiviamo questo momento di grande consapevolezza che abbiamo".

Appuntamento a stasera, 19 gennaio 2023, alle ore 21.00 all'Allianz Stadium di Torino per una sfida che saprà regalare grandi emozioni.