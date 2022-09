Coppa Italia Promozione, avanti Lissone e Speranza Agrate

Si sono chiuse le prime fasi della Coppa Italia Promozione. Partita nei primi giorni di settembre, le diverse squadre sono state inserite in gironi che hanno decretato le formazioni "ammesse" ai secidisemi. Per quanto riguarda la zona di Monza a trovare il pass decisivo per la fase successiva sono state Lissone e Speranza Agrate.

Partiamo dal Lissone. Inserito nel girone 6 la formazione guidata da XX bastava ottenere un punto per conquistare l'aritmetico passaggio. Così è stato. Dall'altro lato del campo i biancoazzurri hanno trovato un Pontevecchio determinato che li ha fermati sul 2-2. A segno per i brianzoli Chyupak e Codianni. La classifica finale, vede il Lissone a 4 punti, dietro il Pontevecchio a 2 e a chiudere la Baranzatese a 1.

Stesso discorso per la Speranza Agrate, che nel girone 8 si è posizionata al primo posto. Quattro punti per i rossoverdi che, grazie al pareggio a reti bianche ottenuto tra Bresso e Sedriano, si qualificano ai sedicesimi.

Discorso diverso, invece, per la Casati Arcore che era impegnata in trasferta in casa dell'Arcellasco Città di Erba. La compagine biancoverde non è riuscita ad imporsi sui comaschi, che hanno vinto per 3-2 e conquistato i tre punti necessari per insediarsi in prima posizione.