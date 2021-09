Coppa Lombardia Promozione: un Cavenago in grande forma batte la Concorezzese

Dopo la sconfitta subita a Basiano la scorsa settimana questa volta il Cavenago è entrato in campo con un'altra testa. Una gara quasi perfetta quella dei giallorossi contro la Concorezzese che sembra non essere mai scesa in campo. Per i padroni di casa tre punti che si rivelano fondamentali visto che nella prossima giornata riposeranno e la Concorezzese sfiderà proprio il BM Sporting.



La gara. A rendersi pericolosa nei primi minuti di gioco è la Concorezzese con Zangari. Ma il suo tiro non impensierisce di nulla il numero uno giallorosso. Il Cavenago risponde subito con un'azione da parte di Verderio che da fuori area calcia, ma anche il suo tiro non mette in difficoltà il portiere biancorosso. Si passa da una parte all'altra del campo senza che le due squadre riescano a sbloccare la gara, fino a quando un errore di Pisano della Concorezzese porta in vantaggio i padroni di casa. Forse, complice la troppa sicurezza, colpisce di testa il pallone per passarlo al suo portiere, ma finisce in rete. Pochi minuti dopo arriva il raddoppio del Cavenago con Tinelli, che innescato da Verderio infila il pallone del 2-0 in porta. Al 30' arriva la svolta decisiva della gara. Brusati viene atterrato al limite dell'area da Bosisio che riceve il cartellino rosso. Concorezzese in 10 e punizione al limite per i padroni di casa. Piras batte una grande punizione ma il numero uno biancorosso evita il terzo gol, che arriverà pochi minuti più tardi. Un Verderio in grande forma lancia Brusati verso la porta degli avversari, che non sbaglia e insacca il terzo pallone in rete.



Le squadre rientrano in campo dopo l'intervallo, con una Concorezzese che prova a reagire. La prima mezz'ora passa senza vere e proprie azioni pericolose da entrambe le parti. Ma un cambio tra le fila del Cavenago rianima la partita. Al 29' il neoentrato Catalano con un colpo di testa mette il pallone del 4-0 in rete. Pochi minuti più tardi sarà ancora lui, con un gran tiro di destro, a siglare il quinto gol della partita. La gara si chiude con una Concorezzese sottotono e un Cavenago molto più incisivo e determinato.



IL TABELLINO



Cavenago-Concorezzese 5-0

Reti: 20' aut. Pisano (Co), 24' Tricella (Ca), 36' Brusati (Ca), 29' st, 32' st Catalano (Ca).

Cavenago (4-3-3): Matera , Tricella, Villa (32' st Mazzarella), Carbone , Manno, Giuliani (37' st Russo), Brusati (34' st Piscopo ), Piras (26' st Alonge), Verderio, Breda, Vismara (28' st Catalano). A disp.: Grazi, Corti, Dolgetto. All. Tinelli.

Concorezzese (4-3-3): Corsaro, Pisano, Zangari, Bonfanti, Biraghi (34' st Turati), Bosisio, Pizzi (32' Bramati), Marzucca (1' st Colombo Oliotti), Lovece, Riminucci 6 (17' st Prato), Calloni (18' Sclapari). A disp.: Salvetti, Parolini, Oteri, Riva. All. Nava.

Arbitro: Saraci di Lecco.

Assistenti: Eltantaws di Chiari e Miriutia di Chiari.



Espulso: 29' Bosisio (Co).