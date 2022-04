Cuore Leon: arriva la prima vittoria del 2022

Trentaduesima giornata di campionato e alla Leon Arena è andata in scena una bella partita contro i bergamaschi della Real Calepina. La formazione di Motta arrivava da una pesante sconfitta subita in trasferta contro il Villa Valle ed era chiamata ad una svolta importante, almeno per sperare ancora. Anche gli avversari, in giallonero, nella scorsa settimana avevano rimediato una sconfitta contro la Virtus CiseranoBergamo. Nel primo tempo sono ben tre i gol. Il Real Calepina passa in vantaggio in ordine con le reti di Paris e Giangaspero, ad accorciare le distanze ci pensa Leotta. Dopo l'intervallo il Real Calepina sfiora la terza rete dopo neanche 30'' ma la Leon dimostra di essere ancora viva e a pareggiare ci pensa Venza.

Al 15' il Real Calepina trova il vantaggio con il neoentrato Mehic. Su cross dalla sinistra Tirelli di testa appoggia al suo compagno che di forza butta il pallone del vantaggio in rete. Dopo dieci minuti in cui nessuna delle due squadre riesce a trovare lo spunto vincente, ancora una volta l’azione della Leon parte dalla destra con Venza, passaggio tra Paparella e Citterio, con quest’ultimo che si accentra in area, si coordina e con un bel diagonale segna la rete del 3-3 al minuto 25.

Ecco che la gara cambia ancora. Al 30’ punizione dalla destra battuta da Spina, sui quaranta metri. La difesa bergamasca riesce ad allontanare, Venza rimette in mezzo sul secondo palo e trova Citterio che prova a mettere il pallone in mezzo per Bonseri che non ci arriva, ma dietro di lui c’è subito Rondelli che, con un rigore in movimento, calcia e fa esultare tutta la panchina portando in avanti la Leon. Gli ultimi quindici minuti vedono entrambe le squadre passare da una parte all’altra del campo. Dopo i sei minuti di recupero l’arbitro fischia, la gara si chiude con la prima vittoria della Leon in questo 2022.