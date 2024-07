Anna De Zen rinnova con il Real Meda per un'altra stagione

“Il Real Meda annuncia il rinnovo per un'altra stagione dell'attaccante Anna De Zen. Anna, al Real Meda Meda dal 2021, continuerà a far parte della squadra anche per la prossima stagione.

Queste le dichiarazioni di De Zen sul rinnovo:

"Sono felicissima di poter far parte ancora di questa squadra perché per me è come se fosse una seconda famiglia. Nell'ultimo anno e mezzo, a causa di problemi personali e dell'infortunio al ginocchio, non ho potuto dare il mio contributo come avrei voluto. Sono felice di avere la possibilità di riscattarmi e recuperare il tempo perso."

Riguardo alla prossima stagione, Anna ha aggiunto:

"Voglio sicuramente rimettermi in gioco al massimo delle mie possibilità e capacità. Voglio essere d'aiuto alla squadra per raggiungere l'obiettivo che ci siamo poste con la società."

(Comunicato Real Meda)