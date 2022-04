Manca sempre meno al derby Como-Monza

Antivigilia di Como-Monza con allenamento mattutino a Monzello per i biancorossi. Alle 10.30 tutti in campo per attivazione motoria e torelli-pressing, a seguire esercitazioni tecniche e tattica e infine combinazioni d'attacco.

Domani alle 10.30 è prevista la rifinitura della vigilia, dopo il pranzo la squadra partirà per la trasferta di Como.

Il Monza ha raccolto 57 punti nelle prime 31 gare disputate in questa Serie B, record per la squadra brianzola a questo punto del torneo e in più è quella che ha guadagnato più punti nel girone di ritorno nella Serie B in corso (25).