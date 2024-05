Michele Di Gregorio MVP della Serie A Tim 2023/24

“E' Michele Di Gregorio il miglior portiere della Serie A TIM 2023/2024.

Il calciatore biancorosso è stato infatti eletto dalla Lega Serie A come MVP della Serie A TIM 2023/2024 per la categoria portieri.

Una grande soddisfazione personale e per AC Monza, dopo la bellissima seconda stagione consecutiva insieme in Serie A.

Le classifiche sono state redatte tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating, brevettato nel 2010 con K-Sport e validato scientificamente, considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate tutte le partite disputate in Serie A TIM (a esclusione della 38ª giornata).

Complimenti Michele!”

(Comunicato Monza)