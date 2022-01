E' morto Mario Macalli, ex presidente Lega Pro: il cordoglio del Monza

Si è spento Mario Macalli, storico presidente della Serie C e vicepresidente della Federazione Italiana Gioco Calcio.

Nato a Milano il 19 marzo 1937, dal 1962 al 1986 è stato vicepresidente della società Pergocrema che lo aiutò nel 1977, ad entrare negli organismi direttivi della Lega Nazionale Serie C.

Nel 1987 diventò vice presidente della Lega Professionisti di Serie C e successivamente dirigente delegato.

Il 10 gennaio 1997 diventò presidente della Lega Professionisti di Serie C,confermandosi nel 2000, nel 2004 e nel 2008.

Nel 2009 viene inoltre nominato vice presidente della Figc e nel 2012 viene riconfermato come presidente della Lega Pro.

Il 3 luglio 2015 Macalli rassegna le dimissioni da presidente della Lega Pro.

Lo storico presidente lottava da anni contro un male che lo aveva colpito ed era ricoverato all'ospedale da alcune settimane.

Il Monza ha pubblicato un comunicato riguardante questo grave lutto:

"AC Monza partecipa al dolore della famiglia per la scomparsa di Mario Macalli, storico Presidente della Lega di Serie C, in passato anche vice presidente della Figc e del Pergocrema.

Particolarmente addolorato l' Amministratore Delegato Adriano Galliani, amico personale."