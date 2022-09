Eccellenza, domani il primo turno infrasettimanale

Ci siamo. L'Eccellenza torna in campo domani, mercoledì 28 settembre, per il primo turno infrasettimanale, valido come “anticipo” della 16 giornata da calendario. Il quadro degli incontri vede il fischio d’inizio alle 20.30 sulla maggior parte dei campi.

Partiamo dal girone B. Qui troviamo la Leon di mister Motta che, come dichiarato a inizio stagione, ha un unico obiettivo: quello di risalire il prima possibile tra i “Big”. Gli Orange arrivano però da una pesante sconfitta contro il Mapello e dovranno cercare di risollevarsi immediatamente se non hanno intenzione di lasciar scappare i biancoazzurri di Trezzo. Domani, alla Leon Arena di Via Degli Atleti, ci sarà il Club Milanese che è a caccia di punti per provare a rimanere nelle zone alte del girone.

Per quanto riguarda il gruppo A, invece, la neopromossa Muggió é ospite della Vogherese 1919. I gialloblù proveranno a cercare il riscatto dopo la sconfitta di misura ottenuta in casa contro il Pavia.