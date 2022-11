Eccellenza girone B: altri tre punti per la Leon

Dopo il passaggio del turno in Coppa Italia Eccellenza, la Leon non sbaglia e guadagna tre punti fondamentali contro la Juvenes Pradalunghese. La formazione di mister Quartuccio sale così a 26 punti in classifica, undici di distacco dalla capolista Tritium, ma che servono per rimanere incollati alle dirette concorrenti per un posto nei playoff e in attesa che proprio la squadra di Trezzo commetta qualche passo falso.

Come sempre a sbloccaare il match ci pensa il capitano Mattia Bonseri 25’ che di testa sfrutta un cross in area e buca la porta avversaria. Il raddoppio arriva al 35' con una gran botta da fuori area di Panzetta.

Ecco la classifica aggiornata dopo la dodicesima giornata:

Tritium 37

Mapello 30

Forza e Costanza 28

Club Milanese 27

Leon 26

Brianza Olginatese 23

San Pellegrino 22

Juvenes Pradalunghese 21

Lemine Almenno 21

Scanzorosciate 18

Cisanese 17

Altabrianza Tavernerio 15

Vertovese 15

Trevigliese 14

Luciano Manara 11

Zingonia Verdellino 11

Valcalepio 10

AlbinoGandino 3