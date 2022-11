Eccellenza, Girone B: trasferta nella bergamasca per la Leon

Dicembre è alle porte e la prima parte di campionato si sta per concludere. Sì, c'è di mezzo la pausa di Natale ma le squadre sono più agguerrite che mai nel trovare punti importanti prima della sosta natalizia. La tredicesima giornata del girone B di Eccellenza è vicina, domani seconderanno in campo tutte le compagini in un campionato che vede in vetta solitaria la Tritium e che si fa sempre più agguerrito per quanto riguarda la zona playoff e playout.

Obiettivo quindi 3 punti per le formazioni monzesi di Eccellenza che domenica alle 14.30 tornano in campo per un'altra giornata di campionato. Vediamo nello specifico la Leon di mister Quartaggio. Dopo un inizio in salita la compagine di Vimercate ha trovato il ritmo giusto, arrivando persino a conquistare le semifinali di Coppa Italia dopo aver vinto i quarti contro lo Scanzorosciate per 3-0. In campionato è reduce da un'importante vittoria contro la Juvenes Pradalunghese e domani, in trasferta sfiderà la Cisanese ferma a 17 punti e reduce dalla vittoria contro l'altra compagine bergamasca di Scanzorosciate.

Sicuramente la sfida non sarà semplice: i ragazzi di Vimercate dovranno dimostrare di meritarsi la posizione che occupano e potranno trovarsi di fronte un avversario agguerrito che vuole cambiare passo.



Questo il turno delle altre squadre domenica 28 novembre:

Altabrianza Tavernerio-Valcalepio

Club Milanese - Zingonia Verdellino

Forza e Costanza- Scanzorosciate

Luciano Manara - Lemine Almenno

Mapello - Juvenes Pradalunghese

San Pellegrino - Tritium Calcio

Trevigliese - AlbinoGandino

Vertovese - Brianza Olginatese



La Classifica dopo l'ultima giornata del girone B:

Tritium 37

Mapello 30

Forza e Costanza 28

Club Milanese 27

Leon 26

Brianza Olginatese 23

San Pellegrino 22

Juvenes Pradalunghese 21

Lemine Almenno 21

Scanzorosciate 18

Cisanese 17

Altabrianza Tavernerio 15

Vertovese 15

Trevigliese 14

Luciano Manara 11

Zingonia Verdellino 11

Valcalepio 10

AlbinoGandino 3