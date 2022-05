Eccellenza, la Speranza Agrate saluta la categoria con una sconfitta

La Speranza Agrate saluta l'Eccellenza con una sconfitta. Così nell'ultima gara della stagione i brianzoli non riescono a trovare la vittoria e retrocedono in Promozione. La squadra guidata da Pizzi parte molto bene e trova persino il vantaggio al 6' con Agosta. Ma non passano nemmeno cinque minuti che i bergamaschi trovano la rete del pareggio con Bertocchi, che sigla la sua doppietta personale dopo tre minuti. Di colpo, quindi la Speranza Agrate si trova a dover rincorrere gli avversari che mostrano tutta la loro forza e tecnica. Al rientro in campo Del Prato e Nenadovic sanciscono il poker ai monzesi. Negli ultimi minuti trova la rete del 4-2 Cerrini che si toglie una piccola soddisfazione.

La Speranza torna in Promozione e chiude una stagione a dir poco deludente.

Ecco la classifica finale del girone B di Eccellenza:

Sant'Angelo 80

Offanenghese 77

Lemine Almenno 66

Mapello 65

Luciano Manara 51

Cisanese 50

Zingonia V. 49

Trevigliese 49

Real Codogno 44

Luisiana 43

Scanzorosciate 43

Albinogandino 42

Pontelambrese 39

Sancolombano 37

Vertovese 35

Speranza Agrate 28

Castelleone 26

Mariano 15