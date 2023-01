Eccellenza, Leon parte bene il nuovo anno in Campionato

Buona partenza della Leon di mister Quartuccio che, dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia, si riscatta e trova la vittoria di misura in trasferta a Milano. Nella gara di andata in panchina c'era ancora mister Motta e aveva subito una sconfitta la compagine vimercatese, 2-0 segnava il tabellino. In questa giornata, la gara valida per la 33^ giornata, si è vista come al solito una Leon timorosa, che a fatica è riuscita a trovare gli spazi per fare al male al Club Milanese che ha retto per la maggior parte del tempo. Ma ecco che, nel finale, a sbloccare la situazione e a portare in vantaggio la formazione brianzola è il solito Mattia Bonseri che non sbaglia.

Il capitano della Leon, così, regala i tre punti alla propria squadra e le permette di salire al terzo posto nel girone B. Ma non solo. Infatti, il bomber con il numero 9 degli Orange ha raggiunto ben 23 reti in questo campionato e si sta dimostrando il bomber da battere.

Ecco la classifica del girone B:

Tritium 45

Mapello 40

Leon 33

Brianza Olginatese 30

Lemine Almenno 30

Forza e Costanza 29

Juvenes Pradalunghese 28

Scanzorosciate 28

Club Milanese 27

San Pellegrino 24

Altabrianza Tavernerio 23

Cisanese 23

Trevigliese 20

Zingonia Verdellino 18

Luciano Manara 15

Vertovese 15

Valcalepio 11

AlbinoGandino 10