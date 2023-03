Eccellenza - Il Morazzone stoppa il Base 96 Seveso: 1-1

Mezzo passo falso del Base 96 che non riesce ad avere la meglio su un Morazzone in crisi da tempo, ma più reattivo in questa giornata, con un punto che lo aiuta a rilanciarsi in ottica playout.

Come prevedibile il pallino del gioco è in mano ai brianzoli ma Cazzaniga e Cesana mancano l’appuntamento con il gol in più di una circostanza, peggio fa Marinoni che da due passi mette clamorosamente fuori un comodo tap-in. A dare la svolta è l’ingresso di Marinaci, che lancia Cazzaniga sul cui cross arriva puntale Cesana per l’1-0. La bilancia sembra pendere dalla parte dei padroni di casa ma l'immediata reazione dei varesotti c'è e porta al gol di Ghizzi. Nel recupero espulso Marinaci per proteste che salterà così la delicata trasferta di Baranzate. Alla fine è 1-1.

Base 96-Morazzone 1-1 (0-0)

Base 96: Porro, Cappanera, Locatelli, Gjonaj (44’ st Cutuli), Villa, Carlone, Cesana, Rossi (23’ st Carraro), Marinoni (23’ st Marinaci), Cazzaniga, Severino (36’ st Giuliani). A disposizione: Tomasello, Greco, Arienti, Staffoni, Riboldi. Allenatore: Varaldi.

Morazzone: Cavalli, Scanu, Laalaoui (30’ st Lanza), Vedovato (19’ st Italiano), Carcano, Bosetti, Marchiella, Libralon, Ghizzi, Vezzoli (36’ st Giordano), Zanchin. A disposizione: Milani, Mastorgio, Giani, Macchi L., Macchi D., Loielo. Allenatore: Marzio.

Arbitro: Firmani di Milano (Mazzeo e Colombo di Busto Arsizio).

Marcatori: st: 32’ Cesana (B), 34’ Ghizzi (M).

Note: giornata piovosa, campo in discrete condizioni. Espulso: 48’ st Marinaci (B) per proteste. Ammoniti: Cappanera (B), Gjonaj (B), Cesana (B), Carraro (B), Carcano (M), Laalaoui (M), Marchiella (M), Bosetti (M).