Sarà Ermanno Feliciani a dirigere il match Pro Sesto-Seregno

Sarà Ermanno Feliciani, tesserato per la sezione di Teramo, a dirigere il match Pro Sesto-Seregno, in programma sabato 14 maggio 2022, alle 17,30, allo stadio Breda di Sesto San Giovanni e valido come ritorno dei playout del girone A del campionato di serie C.

Il fischietto sarà coadiuvato dagli assistenti Mattia Politi di Lecce e Cosimo Cataldo di Bergamo, mentre il quarto ufficiale sarà Marco Monaldi di Macerata.